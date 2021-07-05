АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом

Фото: предоставлено Уралсиб

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня ВВВ (RU), прогноз «Стабильный».

Эксперты агентства отметили, что повышение кредитного рейтинга Банка Уралсиб обусловлено улучшением оценки риск-профиля при сохранении достаточности капитала и сбалансированной позиции по фондированию и ликвидности. Оценка запаса финансовой устойчивости банка по капиталу обусловлена хорошим уровнем достаточности капитала, что позволяет выдерживать умеренный рост кредитного риска без получения банком дополнительной поддержки. При этом собственная способность к генерации капитала продолжает оцениваться аналитическим агентством как высокая.

Улучшение оценки риск-профиля и позитивная оценка бизнес-профиля банка, по мнению аналитиков агентства, определены хорошим качеством корпоративного управления и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода банка.

- Банк стабильно работает, показывая устойчивую позитивную динамику бизнес-показателей и эффективность выбранной стратегии, и это нашло отражение в оценке рейтингового агентства, – отмечает Председатель Правления Банка Уралсиб Алексей Сазонов