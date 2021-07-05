Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2021 11:23

Министр здравоохранения России прочитал лекцию студентам вузов Екатеринбурга

Михаил Мурашко рассказал учащимся об особенностях работы системы здравоохранения в нашей стране
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбурге приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Сегодня, 5 июля, он прочитал лекцию в Уральском государственном медицинском университете студентам вузов столицы Урала. Она была посвящена особенностям работы системы здравоохранения в нашей стране.

- Министр рассказал, как налаживается работа по оказанию качественной, доступной медицинской помощи, учитывая вызовы сегодняшнего дня и существующий объем работы. В частности, министр отметил, что количество обращений за амбулаторно-поликлинической помощью в год в России составляет более миллиарда, - рассказали в департаменте информационной политики.

Михаил Мурашко также отдельно поблагодарил студентов-волонтеров, которые работают во время пандемии коронавируса.

- Мы ощущаем помощь и волонтеров-медиков, и бизнеса, и простых граждан - без этого большой объем работы с населением невозможен, - отметил Михаил Мурашко.

После лекции министр рассказал о строительстве медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. По его словам, реализация этого проекта пройдет в несколько этапов. Первая его часть, касающаяся НИИ ОММ, сегодня будет обсуждаться с премьер-министром Михаилом Мишустиным на выставке Иннопром.