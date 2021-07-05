Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Леонардо да Винчи. Универсальный человек» в рамках культурной программы ИННОПРОМ-2021

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

С 6 июля по 22 августа в Екатеринбурге будет проходить выставка «Леонардо да Винчи. Универсальный человек». Этот проект стал частью культурной программы международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021, где Италия выступила в качестве страны-партнера. Выставка организована под патронатом Посольства Италии в Москве, при участии Королевских музеев Турина и организационной поддержке MondoMostre. Генеральным спонсором экспозиции «Леонардо да Винчи. Универсальный человек» стал банк ВТБ. Экспозиция организована на площадке арт-галереи Ельцин Центра.

Выставке построена вокруг двух оригинальных произведений из коллекции Королевских музеев Турина: «Портрет девушки» Леонардо да Винчи (около 1510 года) и «Кодекс о полете птиц» — издание знаменитого произведения да Винчи, подготовленное в 1893 году русским меценатом Федором Сабашниковым и Джованни Пьюмати. В экспозицию также войдут реконструкции двух механизмов, выполненные по проекту Леонардо — «Летательный аппарат с маховыми крыльями» (1952-1953) и «Конструкция крыла» (1953) из Национального музея науки и технологии в Милане, а также анимированная видеоинсталляция под названием «Когда замыслы обретают форму. Кодекс о полете птиц Леонардо да Винчи», которая создана итальянским new-media художником Францем Фишналлером. Кроме того, будут представлены репродукции работ да Винчи из коллекций Королевских музеев Турина. К открытию выставки будет запущен мультимедийный лэндинг с дополнительными уникальными материалами.

- Центральным событием недели итальянской культуры, которая организована посольством Италии в России по случаю участия в выставке ИННОПРОМ-2021 в качестве страны-партнера, станет открытие выставки «Леонардо Да Винчи: Универсальный человек» в Екатеринбурге. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству российских и итальянских музеев и при поддержке ВТБ. Я благодарю банк за содействие в реализации выставочного проекта, в котором изящно переплетены искусство и технологии, и который стал еще одной важной вехой в развитии взаимоотношений Италии и России, — отметил Паскуале Терраччано, Посол Италии в России.

- ВТБ считает сохранение культурного наследия своей ключевой ценностью и способствует тому, чтобы искусство было доступнее для каждого жителя нашей страны, мы также стремимся поддерживать культурный диалог между странами и системно работаем в этом направлении. За последние годы при финансовом участии банка ВТБ в рамках программы «Культурная страна» в партнерстве с ведущими российскими музеями было реализовано два проекта в Милане: в 2019 году состоялась выставка «Леонардо и “Мадонна Литта”» в Польди-Пеццоли, а в 2020 — «Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве» в Палаццо Реале. Сегодня работы Леонардо да Винчи привезены в Екатеринбург. Сейчас у тех, кто приезжает посетить ИННОПРОМ-2021, появилась уникальная возможность увидеть «Портрет девушки», выполненный в начале ХVI века, а до конца августа посетить экспозицию смогут все жители и гости города, — рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ.

Посещение выставки будет организовано с соблюдением всех рекомендованных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Выставка продлится до 22 августа 2021 года.