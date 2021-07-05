Рабочие закончили восстанавливать движение трамваев уже ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле восстановили движение трамваев, остановленное из-за обвала грунта у остановки «Кокс» во время сильного дождя. С полудня 4 июля трамваи не ходили между Вагонкой и центром города.

- Движение по 8 и 12 маршрутам не осуществляется. Восстановительные работы проводятся в непрерывном режиме, - рассказывали в МУП «Тагильский трамвай». - Руководство предприятия приносит извинения за доставленные неудобства.

Рабочие закончили восстанавливать движение уже ночью, в 4 часа. Утром трамваи поехали в штатном режиме.