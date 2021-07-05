Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия в 10 регионах России

Фото:предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 масштабировал поддержку проекта Emergency Box на 10 регионов России. Инициатива сети взаимопомощи ТыНеОдна и бренда одежды YOU направлена на сбор вещей первой необходимости для жертв домашнего насилия. Tele2 выделила для пакетов экстренной помощи SIM-карты. Пострадавшие могут получить комплекты через кризисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Липецке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске.

Пакеты экстренной помощи (Emergency Boxes) с предметами первой необходимости от различных брендов будут выдавать пострадавшим от домашнего насилия, обратившимся за помощью в кризисные центры указанных городов. Tele2 пополнила их содержимое SIM-картами с возможностью саморегистрации и оплаченным пакетом минут и гигабайтов. Это позволит людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживать важные социальные контакты, защитив себя от преследования агрессора.

Вторую волну Emergency Box вместе с Tele2 поддержали еще 12 компаний: косметические бренды Avon и MIXIT, бренды одежды YOU, LIGIO, Trends Brands, Women'secret и Bilingua Ladies, товары для детей «Союзмультфильм», фитнес-клуб FITMOST, издательство книг «Бомбора», «Проект 111» и «Почта России». 20 кризисных центров получили от партнеров по 50 наборов экстренной помощи.

Дина Зотова, коммерческий директор макрорегиона «Урал» Tele2:

- Мы надеемся, что проект ТыНеОдна привлечет еще большее внимание бизнес-сообщества к проблеме домашнего насилия, и совместные усилия неравнодушных компаний принесут пользу тем, кому нужна поддержка и защита. Мы в Tele2 ратуем за социальную ответственность бизнеса и хотим предоставить подопечным кризисных центров доступ к безопасной мобильной связи, где бы они ни находились. Я желаю всем, кто попал в непростую жизненную ситуацию, чтобы спокойные, светлые дни наступили как можно скорее.

Алена Попова, соосновательница сети взаимопомощи женщин ТыНеОдна:

- Нас вдохновляет отклик бизнес-сообщества на дальнейшее развитие проекта. В планах – поставлять наборы экстренной помощи в регионы России ежесезонно и запустить линию психологической поддержки пострадавших от домашнего насилия. Сейчас как раз над этим работаем. Надеемся, список регионов будет расширяться. Пока же подопечные кризисных центров Москвы и Санкт-Петербурга, которые уже получили наборы в рамках пилотного запуска Emergency Box, выражают большую благодарность. Многие женщины подтвердили, что одной из ключевых потребностей является мобильная связь. Если женщина убегает с телефоном, то абьюзер преследует ее звонками и угрозами. Если без – остается оторванной от близких и центров поддержки. По признанию некоторых наших подопечных, они не уверены в том, что были бы живы, если бы не помощь кризисных центров. Так что наша совместная с бизнесом помощь жизненно важна.

Жители регионов также могут присоединиться к проекту Emergency Box и другим акциям сети взаимопомощи женщин ТыНеОдна и партнерских кризисных центров. Для этого достаточно связаться с центром, работающим в регионе, и уточнить, как через него можно помочь людям, столкнувшимся с домашним насилием. В Екатеринбурге это комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит», офис которого находится на ул. Избирателей, 137.