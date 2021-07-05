На Иннопром-2021 привезли полноразмерную копию Большого Шигирского идола

Копия в точности повторяет древнейшую в мире скульптуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

На международную промышленную выставку «Иннопром - 2021» в Екатеринбурге привезли полноразмерную копию Большого Шигирского идола. Реплика в точности повторяет древнейшую в мире скульптуру.

Напомним, что согласно исследованиям, Большой Шигирский идол был вырезан больше 11,5 тысяч лет назад. Его нашли в торфе рабочие золотого прииска под Кировградом в 1890 году. Сейчас он хранится в Свердловском краеведческом музее. По одной из версий, узоры на Большом Шигирском идоле рассказывают историю сотворения мира, как ее понимали в древности.

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