В Екатеринбурге на один день для трамваев закроют перекресток Горького –Куйбышева

Движение трамваев на Горького-Куйбышева будет перекрыто только один день, 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге для трамваев закроют перекресток Горького - Куйбышева. Маршруты № 3, 4, 10, 14, 21 и 25 не смогут проехать по указанному участку из-за ремонта трамвайных путей.

- Специалисты просят горожан и гостей Екатеринбурга с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Планируется, что движение трамваев будет перекрыто только один день, 25 июля.