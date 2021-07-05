В Екатеринбурге мужчина погиб во время пожара в частном доме

Тело мужчины нашли пожарные во время проливки сгоревшего дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером, 4 июля, страшный пожар в частном доме унес жизнь мужчины. Трагедия произошла в коллективном саду СНТ «Горняк-2» на Чусовском тракте.

- В 21:58 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 15 человек личного состава. В 22:42 огонь локализован, в 23:05 открытое горение ликвидировано, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь полностью уничтожил сарай и повредил внутреннюю отделку здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Тело мужчины нашли во время проливки и разбора сгоревших конструкций деревянного дома.

Следственный комитет начал проверку. По предварительным данным, гибель мужчины в пожаре не связана с криминалом. Сейчас специалисты осматривают место трагедии и проводят опросы. Также назначена экспертиза для установления причин произошедшего.