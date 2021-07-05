26% жителей региона обычно откладывают менее 5% своего ежемесячного дохода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство жителей Свердловской области откладывают деньги без четкой цели. К такому выводы пришли эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед». Согласно результатам опроса, который они провели, 65% свердловчан из тех, что имеют какие-то накопления, откладывают деньги без четкой цели. Интересно, что по России наш регион занял первое место по количеству людей, складывающих деньги «про запас».

- Кроме того, 31% рассказали, что копят на путешествие, 29% делают это ради пассивного дохода после выхода на пенсию, 19% - для улучшения жилищных условий, 15% копят на образование для себя и лишь 6% - на образование для детей (чаще всего это представители высшего менеджмента), - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Также опрос показал, что 26% жителей региона обычно откладывают менее 5% своего ежемесячного дохода, 28% откладывают 5-10% дохода, 19% откладывают от 15% до 30% дохода, 3% - 30-50%, 7% - более половины. Вообще ничего не откладывают 17% свердловчан.