Количество новых случаев коронавируса на Среднем Урале превысило три сотни

98 новых случаев выявлено в Екатеринбурге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рост заболеваемости коронавирусом в Свердловской области продолжается. Сегодня медики зафиксировали 313 новых случаев COVID-19. Из этого числа 98 в Екатеринбурге.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 95 152, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 555 госпитализированных оценивается как тяжелое, 338 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 240 – на аппаратах ИВЛ.

Еще 3 211 человек находятся в больницах в состоянии средней тяжести. Добавим, что за сутки также из больниц было выписано 294 пациента, вылечившихся от COVID-19.