Новая рабочая неделя в Екатеринбурге будет дождливой и прохладной

В понедельник ожидается небольшой дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, жара все-таки отступила. Так, следующая рабочая неделя начнется с вполне комфортных +16…+18 градусов тепла днем. Ночью будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Днем переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северо-восточный скоростью до 12 метров в секунду. Во вторник 6 июля температура воздуха будет примерно такой же. Но сильных дождей не обещают.

- Будет переменная облачность, без существенных осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

Температура воздуха ночью +10…+12. Днем +17…+19 градусов. Ветер северо-восточный скоростью до 3-8 метров в секунду.