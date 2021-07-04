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Общество4 июля 2021 10:44

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге будет дождливой и прохладной

В первые два дня столбики термометров не будут подниматься выше +19 градусов
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В понедельник ожидается небольшой дождь.

В понедельник ожидается небольшой дождь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, жара все-таки отступила. Так, следующая рабочая неделя начнется с вполне комфортных +16…+18 градусов тепла днем. Ночью будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Днем переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северо-восточный скоростью до 12 метров в секунду. Во вторник 6 июля температура воздуха будет примерно такой же. Но сильных дождей не обещают.

- Будет переменная облачность, без существенных осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

Температура воздуха ночью +10…+12. Днем +17…+19 градусов. Ветер северо-восточный скоростью до 3-8 метров в секунду.