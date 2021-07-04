Полиция Екатеринбурга проверяет сауну после которой детей увезли в больницу с отравлением хлором

Архивное фото. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге полиция выясняет, из-за чего двое детей почувствовали себя плохо в сауне на Вторчермете. По предварительной информации, они отравились парами хлора. Сообщение об этом в 12-й отдел полиции поступило от медиков, к которым доставили десятилетних мальчика и девочку.

- Детям сейчас оказывается необходимая помощь, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - К выяснению обстоятельств случившегося руководством территориального ОВД подключены сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних.

В частности в полиции сейчас выясняют, как в сауне соблюдались санитарные правила и сколько хлора содержалось в воде. Помимо этого они ищут других посетителей сауны, кто мог пострадать от отравления хлором.