В Новоуральске мошенники убедили женщину отдать им 580 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

В полицию Новоуральска за помощью обратилась 70-летняя женщина. Она заявила, что кто-то обманул ее и завладел ее деньгами - 580 тысячами рублей.

- На сотовый телефон потерпевшей поступил звонок от «службы безопасности» одного из банков, сотрудник которого пояснил, на женщину пытаются оформить кредит и снять деньги с банковской карты, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Для пресечения данной операции необходимо проехать в ближайший офис, расположенный в Новоуральске, и оформить кредит.

Женщина поверила в это и сделала все, что ей сказали, после чего через банкомат перевела деньги на указанный абонентский номер. В итоге деньги оказались в руках злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

В отделе полиции Новоуральска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

В ОВД обратилась местная жительница, 1950 года рождения, с заявлением о том, что неизвестный путём обмана завладел её денежными средствами на сумму более 580 тысяч рублей.