В Екатеринбурге в столкновении двух легковушек пострадал ребенок

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на пересечении улиц Бебеля - Пехотинцев произошла авария, в которой пострадал ребенок. Предварительно известно, что NissanJukeвъехал в RenaultSandero. В результате ДТП семилетняя девочка, ехавшая во французской иномарке, получила ушиб лба, госпитализация ей не потребовалась.

Автомобилем Renaultуправлял 57-летний дедушка девочки. Он вместе с ней и ее мамой возвращался в Среднеуральск.

- Машиной NissanJukeуправляла 22-летняя девушка, имеющая стаж управления транспортным средством категории «В» - 4 года, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекалась 1 раз, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Девушка объяснила, что ехала по улице Бебеля со скоростью не менее 50 километров в час. Подъезжая к перекрестку, она заметила, что Renaultуступает дорогу машине скорой помощи, и попыталась экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось.