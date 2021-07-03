Свердловская киностудия откроет собственную школу, чтобы обучать будущих специалистов

Средства на запуск киношколы были получены после победы в рамках конкурса Министерства культуры РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская киностудия откроет собственную школу, чтобы сформировать резерв специалистов в уральском федеральном округе. Будущих учеников задействуют для производства кино, которое начнется на Урале этой осенью. Подобный проект реализуется впервые.

- Проект подразумевает проведение курса обучающих семинаров на бесплатной основе. В том числе, для ассистента художника-постановщика, осветителя, механика камеры и ассистента художника по гриму, - сообщают в пресс-службе Свердловской киностудии.

Средства на запуск киношколы были получены после победы в рамках конкурса Министерства культуры РФ. На эти целы выделено четыре миллиона рублей. Задача новой управленческой команды до конца года найти и подготовить порядка 40 специалистов второго состава съемочнойгруппы.