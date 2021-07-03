В Екатеринбурге кондуктор автобуса отказался везти молодого человека без маски

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В общественном транспорте Екатеринбурга разгорелся очередной скандал из-за нарушения масочного режима. Кондуктор городского маршрута № 54 отказался везти молодого человека, который не надел маску. Екатеринбуржца в свою очередь возмутило, что кондуктор носит СИЗ не по правилам. Перепалка женщины и пассажиров попала на камеру очевидцев. Об этом сообщает паблик Вкотакте «Инцидент. Екатеринбург».

- Многие в транспорте были без масок, молодой паре также не понравилось, что у кондуктора маска была надета неправильно и не закрывала нос, - сообщают очевидцы происшествия.

Каждый в этом конфликте остался при своих: молодой человек с девушкой доехал до своей остановки, не надев маску, кондуктор также отказался выполнять требование екатеринбуржца. В конечном итоге пара вышла из автобуса.