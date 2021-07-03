В Нижнем Тагиле 81-летний пенсионер отправился в лес за ягодами и пропал

Фото: поисковый отряд "Скорпион"

В Нижнем Тагиле волонтеры поискового отряда «Скорпион» разыскивают 81-летнего Владимира Свитова, который 30 июня отправился в лес за ягодами и не вернулся. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Каждый раз он ходил на одно и то же место в лес - неподалеку от дома в частном секторе на Северном поселке. В этот раз, очевидно, заплутал, и не вернулся, - рассказал руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-голубые глаза, волосы короткие с залысиной. На момент исчезновения пенсионер был одет в зеленую камуфляжную куртку, темно-серые брюки, черные туфли, на голове синяя кепка. С собой взял светло-синюю сумку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией или видел похожего по приметам мужчину, просят позвонить по телефонам 02 или 8-904-172-05-95.