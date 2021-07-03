На реке под Нижним Тагилом утонул 50-летний мужчина

Уралец пренебрег правилами безопасности и решил искупаться, будучи нетрезвым. Фото: Андрей АБРАМОВ

В пятницу на водоеме под Нижним Тагиле утонул 50-летний мужчина. Инцидент произошел в районе села Краснополье. Чтобы достать тело погибшего из реки, пришлось вызывать водолазов. В центре защиты говорят, что уралец пренебрег правилами безопасности и решил искупаться, будучи нетрезвым.

- Спасатели предупреждают всех любителей отдыха на природе в компании со спиртным, что купание в состоянии алкогольного опьянения может быть смертельно опасно, - напоминают в центре защиты населения Нижнего Тагила.

Аналогичный случай произошел на днях в Екатеринбурге. Пьяный 55-летний местный житель, отдыхая с товарищами на озере Шарташ, решил искупаться и утонул. Следственный отдел по Кировскому району проводит проверку. Тело погибшего отправят вскрытие для установления точной причины смерти.