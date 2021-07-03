В екатеринбургском парке Маяковского открылся первый общественный огород

Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского

В Екатеринбургском парке Маяковского появился первый общественный огород. Теплицы открылись 3 июля. Каждый желающий может получить небольшую грядку при заполнении специальной формы. Попасть в теплицу можно в часы работы парка - с 6:00 до 24:00, сделать это могут только зарегистрированные участники.

- Огород будет работать круглый год, он оборудован всем необходимым - общедоступные лейки и фартуки, удобный шланг для полива, отопление и фитолампы для холодного времени года, автоматическая система проветривания, - уточнили в пресс-службе ЦПКиО имени Маяковского.

Организаторы необычной акции предупреждают, что будут внимательно отслеживать посещение горожанами общественной теплицы. Ухаживать за грядками необходимо как минимум раз в неделю, если человек перестанет появляться в течение длительного времени, его участок передадут другим желающим.