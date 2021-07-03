В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В МЧС составили памятку по соблюдению мер безопасности во время непогоды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 4 июля. Спасатели напоминают уральцам, что в некоторых местах региона ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 27 метров в секунду. В МЧС составили памятку по соблюдению мер безопасности во время непогоды.

Если гроза застала вас на водоеме, нужно выйти из воды и отойти как можно дальше от берега. В лесу нельзя использовать в качестве укрытия деревья.

- Не двигайтесь во время грозы на автомобиле, так как гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

О любых происшествиях необходимо сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону – 101 или на единый номер вызова экстренных служб – 112.