Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 июля 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 297 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 297 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 52 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Богдановиче, Первоуральске, Староуткинске, Серове, Ревде, Реже, Качканаре, Верхней Салде, Краснотурьинске, Кушве, Ирбите, Асбесте и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 94 839 человек, из которых 88 352 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки из больниц выписан 278 человек.

На данный момент состояние 552 человек оценивается врачами как тяжелое, 324 из них размещены в палатах реанимации, 241 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки специалисты подтвердили еще 15 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 891 человек.