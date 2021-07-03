В Екатеринбурге в припаркованном автомобиле нашли труп мужчины

По факту смерти молодого человека проводится проверка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге в машине, припаркованной во дворе на Химмаше, нашли труп молодого человека. Инцидент произошел на улице Салдинская, 5 вечером 2 июля. Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия и не нашли явных признаков криминальной смерти.

- Телефон умершего находился при нем, автомобиль принадлежит его матери. Тело направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

По факту смерти молодого человека проводится проверка. Личность погибшего уже установили.

- Это местный житель, это гражданин Пластинин. Собранные по данному факту материалы сыщики передали для принятия процессуального решения в районный отдел СКР, — пояснил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.