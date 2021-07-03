В Екатеринбурге на улице 8 марта во дворе жилого дома вспыхнул пожар

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ранним утром 3 июля на улице 8 марта во дворе жилого дома вспыхнул пожар. Спасатели получили сообщение о возгорании в 05:38 по местному времени. Прибыв на место, сотрудники МЧС выяснили, что на площади в 20 квадратных метров горит мусор в транспортном боксе.

- В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 19 человек личного состава. В 05:50 по местному времени огонь локализован, в 05:56 открытое горение ликвидировано, рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Проливка и разбор сгоревшей конструкции завершились через полтора часа после ликвидации открытого горения. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Спасателям предстоит это выяснить.