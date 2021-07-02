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Общество2 июля 2021 20:49

Екатеринбург получит деньги из федерального бюджета на трамвайную ветку в Академический

Их потратят на первый этап реконструкции нескольких улиц
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Постановление о старте реконструкции перечисленных улиц мэр города Алексей Орлов подписал в марте 2021 года

Постановление о старте реконструкции перечисленных улиц мэр города Алексей Орлов подписал в марте 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на строительство трамвайной ветки в Академический район выделят деньги из федерального бюджета. Планируется, что их потратят на первый этап реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей в рамках проекта «Жилье». Работы должны завершиться в 2024 году.

- В 2021 году на проект выделят 9.3 миллиона рублей, в 2022 – 302.7 миллиона рублей. Больше всего денег будет потрачено в 2023 году – 726.5 миллиона рублей, - сообщают в пресс-службе района «Академический».

Постановление о старте реконструкции перечисленных улиц мэр города Алексей Орлов подписал в марте 2021 года. Сумма контракта составляла 3,1 миллиарда рублей. В рамках реконструкции первого этапа планируется провести трамвайную линию в район Академический.