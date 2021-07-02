В Екатеринбурге набирает обороты вакцинация во дворах жилых домов

Примечательно, что в первую неделю в подобной акции приняли участие всего 50 горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается вакцинация от коронавируса во дворах жилых домов. По словам главы уральской столицы Алексея Орлова, с этой инициативой выступили депутаты городской думы. Примечательно, что в первую неделю в подобной акции приняли участие всего 50 горожан, но за последние три дня пожелали вакцинироваться уже 400 человек.

- Вакцинация во дворах набирает обороты, и это не может не радовать. В городе есть множество вариантов, где сделать прививку: обычная больница, торговый центр, цирк, зоопарк, - отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, в пятницу в Екатеринбург доставили очередную партию вакцины от коронавируса. Уральская столица получила 31 тысяч доз препарата «Спутник V». Также ожидается, что еще 14 тысяч доз прибудут в город завтра.