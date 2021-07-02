В Нижнем Тагиле бизнесмен без лицензии хотел дать взятку полицейским

По решению суда уральца оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 54-летнего местного жителя осудили за попытку дать взятку полицейскому. Инцидент произошел марте этого года, следователи установили, что мужчина открыл кафе в одном из городских торговых центров, не являясь зарегистрированным предпринимателем и не имея на это лицензии.

Вскоре точкой питания заинтересовались сотрудники полиции из подразделения экономической безопасности. Они выявили факт незаконной предпринимательской деятельности. Горе-бизнесмен понял, что его могут привлечь к ответственности, и решился на отчаянный шаг.

В служебном автомобиле он попытался передать стражу порядка 15 тысяч рублей. Однако представитель МВД взятку не принял, после чего незадачливый предприниматель был задержан, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда уральца оштрафовали на 50 тысяч рублей. Сумма, предназначавшаяся в качестве незаконного вознаграждения, также обращена в доход государства.