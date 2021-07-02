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Общество2 июля 2021 18:18

Жительница Екатеринбурга добилась восстановления на работе через прокуратуру

Женщина пять лет работала главным специалистом в финансово-экономическом отделе
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В ведомстве выдали заключение о необходимости восстановить заявительницу в своей должности

В ведомстве выдали заключение о необходимости восстановить заявительницу в своей должности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга добилась восстановения на работе через прокуратуру. В ведомстве увольнение признали незаконным. Во время проверки выяснилось, что 2015 году женщина была принята на федеральную государственную гражданскую службу и назначена на должность главного специалиста отдела финансово-экономической работы.

Через пять лет в штате произошли изменения, и должность решили упразднить. При этом сотрудница отметила, что «сокращение» коснулось только ее должности. Остальные коллеги свою работу сохранили, основанием для такого шага стали сложные взаимоотношения с другими работниками.

- Анализ представленных со стороны лиц, участвующих в деле, доказательств свидетельствовал об увольнении работника с государственной гражданской службы с нарушением требований законодательства, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве выдали заключение о необходимости восстановить заявительницу в своей должности, а также взыскать компенсацию морального вреда. Кировский районный суд эти требования удовлетворил в полном объеме.