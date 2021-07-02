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Общество2 июля 2021 17:03

В Екатеринбург доставили 31 тысячу доз вакцины от коронавируса

Ожидается, что еще 14 тысяч ампул препарата «Спутник V» привезут завтра
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По мнению губернатора, большинство вакцин снижают риск заболеть коронавирусом

По мнению губернатора, большинство вакцин снижают риск заболеть коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезли очередную партию вакцины от коронавируса. В уральскую столицу доставили 31 тысячу доз препарата «Спутник V». Также ожидается, что еще 14 тысяч доз прибудут в город завтра. У горожан вновь появится возможность поставить прививку. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Мы сможем отказаться от масок, когда прививки от ковида поставит большая часть населения нашей области и страны. Тогда сформируется коллективный иммунитет, и заболеваемость начнет снижаться, - отметил глава региона в своем Instagram.

По мнению губернатора, большинство вакцин снижают риск заболеть коронавирусом, однако не обеспечивают 100-процентную гарантию от заражения. После прививки можно заразиться и перенести ковид в легкой форме или вообще бессимптомно.