В Екатеринбург доставили 31 тысячу доз вакцины от коронавируса

По мнению губернатора, большинство вакцин снижают риск заболеть коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург привезли очередную партию вакцины от коронавируса. В уральскую столицу доставили 31 тысячу доз препарата «Спутник V». Также ожидается, что еще 14 тысяч доз прибудут в город завтра. У горожан вновь появится возможность поставить прививку. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Мы сможем отказаться от масок, когда прививки от ковида поставит большая часть населения нашей области и страны. Тогда сформируется коллективный иммунитет, и заболеваемость начнет снижаться, - отметил глава региона в своем Instagram.

По мнению губернатора, большинство вакцин снижают риск заболеть коронавирусом, однако не обеспечивают 100-процентную гарантию от заражения. После прививки можно заразиться и перенести ковид в легкой форме или вообще бессимптомно.