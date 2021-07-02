По делу опального отца Сергия утвердили обвинительное заключение

Бывший клирик оказался в опале из-за своих скандальных проповедей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу опального отца Сергия (Николая Романова).

Напомним, бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря обвиняют в самоуправстве, нарушении свободы вероисповедания и в склонении к суициду.

Сейчас материалы направлены в Верховный суд России, который решит, где будет рассматриваться дело. По информации «Коммерсант» суд над опальным отцом Сергием будет проходить в Москве. Защита бывшего клирика с этим не согласна.

- Нам хотелось бы, чтобы дело рассматривалось здесь, где все основные свидетели. К тому же, в этом случае будет меньше судебных издержек, - рассказал Павел Бабиков.