В Верхней Пышме задержали серийного угонщика велосипедов

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме полицейские поймали серийного похитителя велосипедов. В июня в дежурную часть обратилась женщина, которая пожаловалась, что у нее украли двухколесного коня. Сыщики по горячим следам задержали подозреваемого, который сознался в аналогичных преступлениях. Одно из преступлений он совершил 19 июня, когда выпивал вместе с товарищем. Злоумышленник перекусил защитный трос и отвез велосипед в ломбард, где получил за него четыре тысячи рублей.

- 25 июня в утреннее время мужчина решил совершить еще одну кражу и, прогуливаясь по городу, увидел велосипед, также пристегнутый тросом. Еще один велосипед он угнал из подъезда, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.