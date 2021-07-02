На каких озерах свердловчане спасаются от жары

Фото:предоставлено Мегафон

Погода бьет рекорды. 30 июня стало самым жарким днем, преодолев максимальную отметку 34,6 градусов, установленную 67 лет назад. Многие свердловчане справляются с таким зноем на озерах, где летом связисты МегаФона фиксируют 30% рост потребления мобильных услуг.

Анализ обезличенных данных (Big Data) показал, что около 80% отдыхающих предпочитают водоемы своего региона – Свердловской области. Среди соседних областей наибольшей популярностью пользуется Челябинская. Каждые выходные июня туда отправлялись свыше 30 тысяч жителей Среднего Урала-абонентов компании.

По данным мобильной активности, в топ-5 самых популярных мест для поездок вошли:

- озеро Шарташ

- Белоярское водохранилище

- Балтым

- Верх-Исетский пруд

- Рефтинское водохранилище

В Челябинской области свердловчане чаще всего выбирали Кременкуль, Увильды и Первое озеро.

Наименьшую активность связисты зафиксировали: на озерах Чусовое, Щелкунское и Большой Сунгуль, куда, по всей вероятности, могут отправиться любители более уединенного времяпрепровождения. У соседей для такой цели можно выбрать озеро Зюраткуль.

«Навигаторы, онлайн музыка, сторис и фото в соцсетях - популярные форматы у наших абонентов на природе. Модернизация сети, особенно в преддверии пляжного сезона, позволяет нам не только улучшить параметры покрытия, но и подстегнуть скорость передачи данных. В июне 90% всего трафика на водоемах было предано в сети 4G», - отметил технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.