Алапаевские полицейские нашли родителей потерявшегося накануне мальчика

Примечательно, что ни семья отца найденного ребенка, ни семья, в которой он проживает, на учете в ПДН не состоит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алапаевские полицейские разыскали родственников 10-летнего мальчика, которого обнаружили на городской автостанции. Сам школьник смог назвать только свое имя. Во время проверки выяснилось, что ребенок попал сюда, приехав на автобусе № 9. Водитель пытался выяснить, где находятся мама и папа мальчика, но он ничего не ответил.

Полицейские опросили очевидце и свидетелей, составили ориентировку и поместили его в Центр социальной помощи семье и детям города Алапаевска. Чуть позже в дежурную часть позвонил отец ребенка и рассказал, что его сын приехал к нему в гости на лето из Ирбита.

- На следующий день мужчина утром ушел на работу, ребенок остался дома вместе с его старшими детьми 16 и 17 лет. Вернувшись вечером домой, старшие дети рассказали, что они все вместе гуляли около дома в Северной части города, спустя некоторое время они обнаружили, что мальчик пропал, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

Примечательно, что ни семья отца найденного ребенка, ни семья, в которой он проживает, на учете в ПДН не состоит.