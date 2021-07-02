В Екатеринбурге на Вайнера школьнику дали по лицу и отняли очки

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, которого подозревают в разбойном нападении на 16-летнего школьника.

Дерзкое преступление было совершено неделю назад в подземном переходе на улице Вайнера. В ходе словесного конфликта нападавший ударил школьника рукой по лицу, затем снял, висевшие на футболке солнцезащитные очки, и скрылся.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность и задержали преступника.

Полиция подозревает, что молодой человек причастен к другим подобным преступлениям. Силовики просят возможных пострадавших обратиться в полицию.

Напомним, на улице Вайнера было совершено ещё несколько преступлений. Преступник, угрожая ножом, украл у студента колледжа седьмой IPhone. Ранее хулиганы похитили у другого молодого человека Iphone 12.