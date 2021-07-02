Выставки, посвященные природным паркам и заповедникам, открываются на вокзалах Свердловской магистрали

Фото: предоставлено СвЖД

На вокзалах Свердловской магистрали стартовал эколого-просветительский проект, посвященный региональным природным паркам и заповедникам. Он реализуется в рамках объявленного в ОАО «РЖД» Года экологии и включает в себя проведение выставок и мобильных экспозиций, рассказывающих об уникальных объектах.

Первая экспозиция – о природном парке «Оленьи ручьи» – открылась сегодня на вокзале Екатеринбург. В центральном холле на втором этаже главного здания вокзала размещены картины уральских живописцев и фотохудожников, которые знакомят посетителей с уникальными ландшафтами и основными достопримечательностями парка. Объемные изображения представителей фауны, обитающих в заповеднике (птиц, бабочек, моллюсков и др.) помогают лучше понять красоту, но при этом и уязвимость живой природы.

В августе экспозицию на вокзале Екатеринбург планируется обновить – появятся новые интересные экспонаты о природном парке «Оленьи ручьи».

Фото: предоставлено СвЖД

В скором времени выставки откроются и на других вокзалах магистрали. В Перми экспозиция будет посвящена Вишерскому заповеднику, в Тюмени – Верхне-Тазовскому заповеднику, в Нижнем Тагиле – Висимскому заповеднику, в Сургуте – Верхне-Кондинскому заказнику.

Свердловская магистраль уделяет повышенное внимание особо охраняемым природным территориям, граничащим с железной дорогой. Работники компании следят за санитарным и экологическим состоянием полосы отвода, обеспечивают пожарную безопасность, занимаются восстановлением лесов. СвЖД и представители заповедников на системной основе реализуют совместные мероприятия, чтобы обеспечить развитие особо охраняемых природных территорий.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое экологическое, научное, культурное и рекреационное значение.

«Оленьи ручьи» – один из самых популярных природных парков Свердловской области. Расположен на границе двух ландшафтных зон – уральской горной тайги и лесостепи. Общая площадь – около 13 га. Посетителей привлекают красивые виды, многочисленные скалы и пещеры, живописная река Серга, а также уникальная флора и фауна.