200 абитуриентов Свердловской области решили поступать в вузы Минобороны РФ

По результатам испытаний все данные будут отправлены в ВУЗы для дальнейшего вынесения решений о пригодности абитуриентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала работа приемной комиссии в вузы Минобороны РФ. Свое желание получать военные профессии изъявили 200 абитуриентов Свердловской области, из которых около 20 девушек.

По словам врио военного комиссара Свердловской области Сергея Чиркова, рост числа девушек среди абитуриентов объясняется ростом престижа военных ВУЗов.

- Те льготы, которые ребята получают в военном учебном заведении, они не получают ни в одном гражданском вузе. Девушки наравне с юношами хотят получить воинское звание.

Те льготы, которые ребята получают в военном учебном заведении, они не получают ни в одном гражданском вузе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот что говорит о своем выборе поступающая в военно-морскую академию Санкт-Петербурга Диана Юшкова.

- Эту профессию я выбрала, потому что, я считаю, долг каждого гражданина нашей Родины – служить ей, защищать ее, быть патриотом своей страны, любить ее. У нас на базе школы существует военно-патриотический клуб «Сокол», я активно в нем принимаю участие, начиная с 5 класса. Последние 4 года обучения я была командиром этого отряда, - рассказывает Диана.

По результатам испытаний все данные будут отправлены в ВУЗы для дальнейшего вынесения решений о пригодности абитуриентов.