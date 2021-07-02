Фото: предоставлено В.Н Горелых

На Урале начнут судить 19-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве своей 65-летней бабушки. Трагедия произошла 11 ноября 2020 года в частном доме, расположенном в одном из сел Ирбитского района.

По версии следствия, в этот день молодой человек находился у бабушки в гостях. Он пришел домой в состоянии опьянения. На этой почве у него и возник конфликт с родственницей. После ссоры обвиняемый вооружился ножом и нанес потерпевшей не совместимые с жизнью повреждения.

- Молодой человек обучался на 3 курсе в одном из колледжей на электрика. Пожилая женщина, увидев внука в таком состоянии, стала его воспитывать в том духе, что так жить нельзя, иначе не только электриком, но и пастухом коровам хвосты крутить на работу не возьмут. На справедливое замечание юноша среагировал крайне неадекватно, схватившись за колюще-режущий предмет, - рассказал начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Как добавил Валерий Горелых, после убийства подозреваемый снял одежду, которая была запачкана кровью, позвонил в полицию и сбежал. О трагедии узнала невестка погибшей, которая позвонила майору полиции Василию Коновалову. Вместе с родственниками убитой он приступил к розыску Александра. Подозреваемого задержали на выезде из деревни в 2,5 километрах от дома бабушки.

Сейчас по уголовному делу приходят следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что парню уже предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «убийство». Суд в ближайшее время решит вопрос о заключении его под стражу.