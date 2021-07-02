Экипаж, приехавший на место аварии, обнаружил у водителя SsangYong признаки опьянения

В Екатеринбурге пьяного виновника ДТП постигла жестокая карма. После аварии он поскользнулся в здании ГИБДД и упал, получив серьезную травму. По данным источника «КП-Екатеринбург», в ГКБ №36, у 49-летнего мужчины диагностировали перелом основания свода черепа, хотя первоначально от госпитализации он отказался.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу информацию об инциденте подтвердили, а также рассказали подробности.

- 30 июня около 14:00 в дежурную часть ГИБДД Екатеринбурга поступила информация о ДТП на улице Громова,146. Там произошло столкновение трех транспортных средств, - уточнили в Госавтоинспекции.

Водитель автомашины SsangYong Kyron ехал по Онуфриева со стороны Серафимы Дерябиной. При выезде на улицу Громова он ударил стоящую Lada Granta, от удара отечественную легковушку отбросило на Mercedes-Benz GLC 300.

- Для оказания помощи участникам ДТП на место был направлен экипаж ДПС. В ходе разбирательства у водителя SsangYong были выявлены признаки опьянения, - уточнили в ГИБДД.

Водителя корейской иномарки доставили в отделение ГИБДД по адресу Степана Разина,20.

- В ходе освидетельствования водитель был направлен в туалет для сбора биологической среды. После сбора анализов при выходе гражданин поскользнулся и, потеряв равновесие, ударился головой об стену и упал на пол, - уточнили в ГИБДД.

После этого инспекторы вызвали нетрезвому мужчине скорую.

- С травмой головы пострадавший был доставлен в больницу, но от госпитализации он отказался, - отметили в ведомстве.

За управление машиной в состоянии опьянения в отношении гражданина водителя возбудили административное производство.

По поводу инцидента с падением гражданина сотрудниками отдела полиции УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка.