В Октябрьском районе построят новое учреждение дополнительного образования

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Октябрьском районе Екатеринбурга построят новое учреждение дополнительного образования на 50 мест. Об этом распорядился глава города Алексей Орлов.

- Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился внести изменения в проекты планировки и межевания территории в границах улиц Белинского - Саввы Белых - переулка Алма-Атинского - улицы Онежской, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что на сегодня система дополнительного образования Екатеринбурга представлена 17 муниципальными организациями: 2 дворцами, 9 центрами и 5 домами детского творчества, а также 1 детско-юношеской спортивной школой. Всего в них учатся больше 32 тысяч юных уральцев.