Дуэт из Германии разрисует стену дома в Екатеринбурге

Мурал появится на доме на Мамина-Сибиряка, 10 Фото: Яндекс.Карты

Дуэт художников из Германии «ZEBU» Линн Леманн и Деннис Гертнер разрисует стену дома в Екатеринбурге. Мурал на фасаде здания на Мамина-Сибиряка, 10 появится в рамках фестиваля Stenograffia. Создавать картину художники начнут сегодня.

- Приглашая немецких художников в Екатеринбург, Генеральное консульство Германии поддерживает фестиваль уличного искусства Stenograffia. Кроме того, создание нового стрит-арт объекта станет частью культурной программы в рамках текущего Года Германии в России, - отметили в отделе по работе с прессой и PR Генерального консульства Германии в Екатеринбурге.

Художники из Берлина «ZEBU» основали свой творческий союз в 2015 году. Арт-дуэт представлял свои работы на международных выставках в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Сеуле, Лондоне и Берлине.