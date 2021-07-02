В Екатеринбурге стриж попал в оконную ловушку

Фото: ИА "Уральский меридиан"

В Екатеринбурге в окно подъезда одной из пятиэтажек залетел стриж и застрял между рамами на пятом этаже. Бьющуюся птицу увидели жильцы дома рано утром. Одна из местных жительниц обернула птицу полотенцем, после чего выпустила на волю.

По словам кандидата биологических наук Нины Садыковой, стрижи обычно замечают стекла, но птица могла «зазеваться» и попасть в оконную ловушку. Об этом ИА «Уральский меридиан».

Также специалист отметила, что стриж мог специально залететь в форточку. Гнезда этих птиц расположены в отверстиях в строениях, поэтому для них считается нормальным залетать в щели.