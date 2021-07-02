Свердловчане открывают «Копилки»

Фото:предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Клиенты ВТБ на Среднем Урале разместили на накопительных счетах «Копилка» порядка 30 млрд рублей – это почти 45% от общего объема средств на вкладах и текущих счетах физических лиц в банке. За последний год показатель увеличился в 2 с лишним раза.

С начала года жители Свердловской области открыли в ВТБ 20,5 тысячи новых накопительных счетов. По сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года темп роста — более чем двукратный. Общее количество действующих счетов «Копилка» в Свердловской области составляет сейчас 95,5 тысяч.

«Популярность накопительного счета как сберегательного инструмента уверенно растет, так как он позволяет клиенту гибко управлять своими финансами, – отмечает управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. – С 15 июня мы повысили ставку по накопительному счету «Копилка»: теперь в первые три месяца пользования счетом ставка увеличится на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых. При подключении опции «Сбережения» к Мультикарте ВТБ доходность по счету возрастает до 6,5%».

Напомним, что по условиям ведения счета «Копилка» проценты по нему начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Минимальная сумма первоначального взноса отсутствует, предусмотрено пополнение счета и снятие средств без ограничений и потери начисленных процентов. Открыть «Копилку» можно в трех валютах – российский рубль, доллар США и евро – как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн. В интернет-банке или мобильном приложении ВТБ Онлайн клиент может поставить цель для накопления, указав целевую сумму и срок, а также настроить автопополнение счета.