За незаконную рубку леса осудили бывшего директора парка «Припышминские боры»

Талицкий районный суд приговорил экс-директора парка к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Талицкий районный суд вынес приговор бывшему директору национального парка «Припышминские боры», обвиняемому в незаконной рубке леса. Сергей Виноградов вырубал деревья на особо охраняемой природной территории почти три года.

- В нарушение пункта 1 части 1 статьи 60.7 Лесного кодекса РФ, он организовал и осуществил незаконную рубку лесных насаждений общим объемом 67 336 куб. м. на лесных участках, относящихся к особо охраняемой природной территории лесного фонда Российской Федерации, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Своими действиями Виноградов причинил нашей стране ущерб на общую сумму больше 2,7 миллиардов рублей. Талицкий районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на срок 2 года. Кроме того он будет должен выплатить штраф 300 тысяч рублей и материальный ущерб в размере больше 2,7 миллиардов рублей.