Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 июля 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняются серьезные ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 281 новый случай заражения коронавирусом, из которых 82 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Каменска-Уральского, Верхотурья, Серова, Первоуральска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 94 542 человека, из которых 88 074 пациента полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки медики сняли диагноз у 269 человек.

На данный момент состояние 548 человек остается тяжелым, 321 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 217 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки статистика по смертности от коронавируса пополнилась еще 16 случаями. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 876.

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