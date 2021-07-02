Воспитывала на правах старшей: на Урале 20-летняя красавица ударила ножом 17-летнюю сестру

Валерия нанесла родственнице один удар. Фото: соцсети

На Урале семейные разборки между двумя сестрами привели к тому, что одна из них угодила в больницу с проникающим ножевым ранением легкого.

Все произошло 26 июня. В тот день 20-летняя Валерия (имена девушек изменены. – Прим. Ред.) вместе с 17-летней Еленой гостили у бабушки поселке Атиг в Нижнесергинском районе. Сестры являются сводными. Отец Лены женился во второй раз. У его новой жены к тому моменту уже была дочь. Ей мужчина стал отчимом. Сводные сестры недолюбливали друг друга, рассказала «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

- 20-летняя девушка начала воспитывать младшую на правах старшей. Разговор шел на повышенных тонах. В какой-то момент старшая девушка ушла на кухню, откуда вернулась с кухонным ножом. Им она ударила младшую девушку в область спины, - рассказал осведомленный источник.

17-летнюю девушку доставили в Нижнесергинскую ЦРБ с колото-резаной раной. Врачи диагностировали у пострадавшей проникающее ранение легкого.

Полиция собирается передать в СК материалы проверки по поводу этого инцидента – в связи с тем, что пострадавшая несовершеннолетняя.