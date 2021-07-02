Уралец убил коллегу за то, что тот обозвал его подкаблучником

Суд признал Владимира виновным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Богданович Свердловской области вынесли приговор Владимиру Щекотову, убившему своего коллегу. Мужчина бросился на товарища с кулаками, когда тот обозвал его подкаблучником. Все произошло в квартире погибшего во время застолья.

-Злоумышленник нанес не менее четырех ударов в голову, от чего тот упал задней поверхностью тела, в том числе затылочной частью головы, на стену и выступающие предметы окружающей обстановки ванной комнаты, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - После чего Щекотов, вооружившись ножом, умышленно нанес не менее двух ударов в шею, что повлекло пересечение левой сонной артерии, сопровождавшееся наружным кровотечением с развитием острой массивной кровопотери.

Владимир сначала написал явку с повинной, а потом, понимая, что его отправят за решетку, заявил, что убил коллегу по неосторожности. Однако специалисты установили, что раны на теле погибшего говорят об умышленном убийстве. В итоге, несмотря на предоставление в суде доказательств, Щекотов вину в преступлении не признал.

Богдановичский городской суд признал Владимира виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.