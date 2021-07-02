В июле жители Свердловской области увидят «Танец планет»

Небо в июле на Урале будет ясным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области в июле 2021 года смогут наблюдать сразу несколько астрономических явлений с минимальной оптикой. К примеру, на протяжении всего месяца можно будет наблюдать полет МКС. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

8 июля на северо-востоке можно увидеть пару из Луны и Меркурия.

12 июля, вечером, в северо-западной части неба – «танец» Луны, Марса и Венеры.

В ночь на 22 июля – забавную конфигурацию спутников Юпитера.

24 июля – Луна отчетливо пройдет южнее Сатурна.

26 июля – Луна пройдет южнее Юпитера.

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