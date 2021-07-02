В Свердловской области проверку не прошли больше 800 автобусов

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями Уральского управления автодорожного надзора и подразделений по вопросам миграции устроили массовые проверки автобусов. По итогам рейдов больше 800 машин проверку не прошли.

- Выявлено 11 автобусов, не прошедших технический осмотр, еще 270 имели технические неисправности, в том числе у 16 имелись неисправности рулевого управления и тормозной системы, еще у 9 имелись несогласованные изменения конструкции. В 34 автобусах не работали или не соответствовали установленным требованиям тахографы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

За три дня 11 автобусов отправились на специализированные стоянки. Всего во время рейдов было осмотрено более 2700 автобусов. В УГИБДД отметили, что подобные проверки будут проводиться на регулярной основе.

Руководителям автопредприятий, автобусы которых ездили с нарушениями, выдано 41 представление об устранении правонарушений и 34 предостережения о недопустимости нарушений. Кроме того, будет проведено почти 130 проверок на наличие административных правонарушений в действиях должностных и юридических лиц транспортных компаний.

Сотрудниками подразделений по вопросам миграции Свердловской области составлено несколько административных материалов за нарушения миграционного законодательства при осуществлении трудовой деятельности водителями автобусов.