На «Иннопром-2021» привезут современный трамвай в стиле ретро

В апреле ретро-трамвай ездил по Екатеринбургу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На международную выставку «Иннопром-2021» привезут современный трамвай в стиле ретро. Необычный вагон на выставке представит АО «Уралтрансмаш».

- Предприятие представит на выставке современный трамвай 71-415Р в стиле ретро. Это полностью низкопольный трамвайный вагон, созданный на базе модели 71-415. Многие элементы трамвая выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века, - рассказали в пресс-службе АО «Уралтрансмаш».

Напомним, что вагон прошел обкатку на линиях Екатеринбурга без замечаний и уже выпускается серийно. В конце января трамвай успешно прошел все приемо-сдаточные испытания и получил сертификат соответствия.

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