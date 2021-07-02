На Урале за взятку осудили сотрудника лесничества

Мужчину признали виновным и назначили ему штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вынесли приговор сотруднику Бисертского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Нижнесергинское лесничество», бравшему взятки за незаконную рубку леса.

- Владимир Жарков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение бездействия в пользу взяткодателя), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Первый раз подсудимый предложил заготовщику древесины передать ему в качестве взятки 20 тысяч рублей за несообщение в правоохранительные органы о незаконной рубке деревьев в июне 2017 года. Тогда он обнаружил, что в лесничестве вырубили 10 пихт, но решил об этом умолчать и получить деньги. Второй раз такую же сумму он запросил у другого заготовщика, срубившего незаконно три ели и четыре пихты, в мае 2018 года.

Но в итоге Владимир попался. Нижнесергинский районный суд назначил ему штраф в 600 тысяч рублей в доход государства, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на 3 года.