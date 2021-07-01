В Ирбите местного жителя осудили за нападение на наряд полиции

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Ирбите осудили 34-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину обвинили в приминении насилия в отношении представителя власти. Во время следствия выяснилось, что в ночь на 26 февраля этого года уралец, будучи нетрезвым, громко слушал музыку, чем мешал своим соседям. Не выдержав этого, они позвонили в полицию.

- Недовольный законными действиями полицейских злоумышленник стал проявлять агрессию и бросил в сторону представителей МВД стеклянную кружку, а также, взяв в руки нож, высказал угрозу его применения в отношении участкового уполномоченного полиции, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Трагедии удалось избежать. Полицейские скрутили дебошира и доставили его в участок. Суд учел тот факт, что ранее мужчина был судим по аналогичной статье, и назначил ему два года в исправительной колонии строгого режима.