Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 20:42

В Ирбите местного жителя осудили за нападение на наряд полиции

Уралец проведет два года в колонии строгого режима
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: СУ СК России по Свердловской области

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Ирбите осудили 34-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину обвинили в приминении насилия в отношении представителя власти. Во время следствия выяснилось, что в ночь на 26 февраля этого года уралец, будучи нетрезвым, громко слушал музыку, чем мешал своим соседям. Не выдержав этого, они позвонили в полицию.

- Недовольный законными действиями полицейских злоумышленник стал проявлять агрессию и бросил в сторону представителей МВД стеклянную кружку, а также, взяв в руки нож, высказал угрозу его применения в отношении участкового уполномоченного полиции, - рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Трагедии удалось избежать. Полицейские скрутили дебошира и доставили его в участок. Суд учел тот факт, что ранее мужчина был судим по аналогичной статье, и назначил ему два года в исправительной колонии строгого режима.